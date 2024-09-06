ТУРЦИЯ
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Турция осудила убийство турчанки на Западном берегу
Президент Эрдоган выступил с заявлением после гибели турецкой активистки в результате израильского обстрела мирной демонстрации
Турция осудила убийство турчанки на Западном берегу
Фото: АА / Others
6 сентября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил действия Израиля на оккупированном Западном берегу после гибели турецкой активистки Айшенур Эзги Эйги. Инцидент произошел во время мирной демонстрации против оккупации в городе Бейта, где израильские войска открыли огонь боевыми патронами по протестующим.

«Я осуждаю варварское вмешательство Израиля в мирный протест против оккупации на Западном берегу и молюсь о милости Аллаха для нашей гражданки Айшенур Эзги Эйги, погибшей в результате нападения. Израиль почти год проводит политику оккупации и геноцида, убив 41 тыс. человек, в том числе детей, молодых и пожилых», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул намерение своей страны продолжать борьбу против политики Израиля на международной арене и добиваться привлечения виновных к ответственности за преступления против человечности.

По информации палестинского агентства Wafa, Эйги, имевшая также гражданство США, получила ранение в голову и была доставлена в государственную больницу Рафидие в Наблусе. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь активистки не удалось.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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