Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко осудил действия Израиля на оккупированном Западном берегу после гибели турецкой активистки Айшенур Эзги Эйги. Инцидент произошел во время мирной демонстрации против оккупации в городе Бейта, где израильские войска открыли огонь боевыми патронами по протестующим.

«Я осуждаю варварское вмешательство Израиля в мирный протест против оккупации на Западном берегу и молюсь о милости Аллаха для нашей гражданки Айшенур Эзги Эйги, погибшей в результате нападения. Израиль почти год проводит политику оккупации и геноцида, убив 41 тыс. человек, в том числе детей, молодых и пожилых», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул намерение своей страны продолжать борьбу против политики Израиля на международной арене и добиваться привлечения виновных к ответственности за преступления против человечности.

По информации палестинского агентства Wafa, Эйги, имевшая также гражданство США, получила ранение в голову и была доставлена в государственную больницу Рафидие в Наблусе. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь активистки не удалось.