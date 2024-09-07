Турция решительно поддерживает независимость и суверенитет Косово. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время визита в эту балканскую страну.

Фидан назвал Косово «наследием наших предков» и выразил уверенность в укреплении двустороннего сотрудничества. «Мы полностью поддерживаем их на этом пути», — заявил Фидан, говоря об усилиях Косово по получению более широкого международного признания.

Во время плодотворного визита турецкий министр встретился с президентом Косово Вьосой Османи, премьер-министром Альбином Курти и другими официальными лицами. Он также посетил турецкие общины в Призрене и Мамуше.

«Турция придает большое значение единству, целостности, безопасности, миру и процветанию Косово», — заявил Фидан в ходе выступления в Мамуше.

Министр посетил штаб-квартиру Сил для Косово (KFOR) в Приштине, где получил брифинг от командующего миссией.

Турция была одной из первых стран, признавших независимость Косово 18 февраля 2008 года, через день после ее провозглашения. Координационный офис Турции в Приштине, действующий с 1999 года, был повышен до уровня посольства после провозглашения независимости Косово.

«Балканы поднимутся стараниями балканских народов», — подытожил Фидан и выразил поддержку Турции мирным усилиям и переговорам в регионе.