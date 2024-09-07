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Взрыв на парковке в Подмосковье
В результате взрыва газа на многоуровневой парковке в поселке Лесной городок произошел сильный пожар - есть погибшие
Взрыв на парковке в Подмосковье
Фото: соцсети / Others
7 сентября 2024 г.

Двое погибли в результате пожара на многоуровневой автомобильной стоянке в окрестностях города Одинцово Московской области. Об этом сообщили в местном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Согласно сообщению, на парковке в загорелись автомобили и само строение. Площадь возгорания, по данным МЧС, достигла 713 кв. м.

Телеграм-каналы Baza и Mash опубликовали кадры, на которых видно, как над парковкой поднимается черный дым. СМИ сообщают, что в результате пожара сгорели 20 машин.

По данным Mash, причиной возгорания стал взрыв газового баллона в тот момент, когда хозяин одного из автомобилей занимался его ремонтом. Сам он в данный момент госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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