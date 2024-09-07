Двое погибли в результате пожара на многоуровневой автомобильной стоянке в окрестностях города Одинцово Московской области. Об этом сообщили в местном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Согласно сообщению, на парковке в загорелись автомобили и само строение. Площадь возгорания, по данным МЧС, достигла 713 кв. м.

Телеграм-каналы Baza и Mash опубликовали кадры, на которых видно, как над парковкой поднимается черный дым. СМИ сообщают, что в результате пожара сгорели 20 машин.

По данным Mash, причиной возгорания стал взрыв газового баллона в тот момент, когда хозяин одного из автомобилей занимался его ремонтом. Сам он в данный момент госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.