Руководители разведслужб США и Великобритании, Билл Бернс и Ричард Мур, высказали мнение, что операция украинских Вооруженных сил в Курской области РФ посеяла сомнения у российской элиты. Об этом они заявили на мероприятии, организованном Financial Times.

Директор ЦРУ Бернс назвал Курскую операцию «значительным тактическим достижением», которое подняло боевой дух украинцев и обнажило слабые стороны России. По его словам, это «вызвало вопросы <...> у всей российской элиты о том, к чему все это приведет».

Глава MI6 Мур охарактеризовал операцию как «типично дерзкий и смелый шаг со стороны украинцев <...>, чтобы попытаться изменить ход игры».

Однако оба руководителя затруднились дать прогноз относительно долгосрочных перспектив операции. По данным Bloomberg, на Западе растут опасения о способности Украины закрепиться под Курском.

Бернс также сообщил о своей встрече осенью 2022 года с неназванным российским представителем, где он предупредил о серьезных последствиях возможного применения Россией тактического ядерного оружия в Украине.

В совместной колонке для Financial Times главы спецслужб призвали к продолжению поддержки Украины и отметили «безрассудную кампанию» российских спецслужб на Западе, включающую попытки организации диверсий.

Украинская сторона заявляет о достижении целей наступления и намерении сохранять контроль над занятыми территориями. Российский президент Владимир Путин охарактеризовал операцию как «бандитскую вылазку» и сказал, что выбить украинских военных с российской территории – «священный долг».

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания контактной группы «Рамштайн» заявил, что на данный момент ВСУ контролируют 1300 квадратных километров территории Курской области, включая более 100 населенных пунктов.

При этом на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России стабилизировали ситуацию в Курской области после атаки ВСУ и начали «постепенно выдавливать противника с приграничных территорий»