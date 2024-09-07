ТУРЦИЯ
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Израиль сеет клевету, Анкара отвечает
Турецкое внешнеполитическое ведомство отреагировало на публикацию Исраэля Каца, обвинив его в клевете на президента Эрдогана и Турцию
Израиль сеет клевету, Анкара отвечает
МИД Турции / Others
7 сентября 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с жестким заявлением в ответ на очередную публикацию министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца в социальных сетях.

«Похоже, что министр иностранных дел Израиля Кац снова сделал публикацию в социальных сетях, полную клеветы и лжи, нацеленную на нашего уважаемого президента и нашу страну. Упомянутое лицо не имеет никакого авторитета даже в правительстве Нетаньяху, которое вошло в историю человечества как черное пятно, совершившее преступление геноцида», — говорится в заявлении МИД.

МИД Турции подчеркнул, что Кац пытается привлечь внимание турецких пользователей социальных сетей, чтобы «сохранить свое место среди сообщников геноцида». Турция заявила о намерении продолжать «говорить правду и защищать справедливое дело палестинцев».

Стоит отметить, что это не первый случай резких выпадов Каца в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее турецкие официальные лица выступали с критикой в адрес израильского министра, обвиняя его в клевете и распространении лжи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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