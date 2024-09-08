Президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о необходимости переноса столицы страны ближе к южному побережью, передает агентство Fars. Основными причинами для такого решения стали серьезные проблемы Тегерана, включая нехватку воды, загрязнение воздуха и проседание почвы.

«Невозможно развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию. Если мы хотим и дальше привозить в Тегеран с юга и моря ресурсы, превращать их потом в продукцию и снова отправлять на юг на экспорт, это будет все сильнее и сильнее снижать нашу конкурентоспособность», — пояснил Пезешкиан.

Идея переноса столицы не нова для Ирана. Этот вопрос поднимался еще в правительстве президента Махмуда Ахмадинежада (2005–2013 годы), а в январе 2013 года Исламский совет одобрил план переноса политической и административной столицы из Тегерана.

Однако некоторые эксперты считают более целесообразным модернизировать существующую инфраструктуру Тегерана и укрепить здания от землетрясений, вместо того чтобы тратить средства на перемещение столицы.

Тегеран, крупнейший город Ирана с населением агломерации около 14 млн человек, сталкивается с серьезными проблемами. По оценкам Иранской научной ассоциации городской экономики, население города превышает возможности инфраструктуры более чем на 70%, что означает, что из 8 млн жителей столицы достойные условия жизни могут получить только 2,3 млн.