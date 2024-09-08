Турция прилагает усилия для репатриации тела Айшенур Эзги Эйги, 26-летней турецко-американской активистки, убитой израильскими силами на оккупированном Западном берегу.

«Мы продолжаем необходимую работу, чтобы передать семье для захоронения тело нашей гражданки Айшенур Эзги Эйги, убитой израильскими солдатами на Западном берегу. Мы поддерживаем связь с членами семьи покойной, проживающими в США, и родственниками в Турции», - написал представитель МИД Онджу Кечели.

Кечели добавил, что турецкое Генконсульство в Аль-Кудсе (Иерусалиме) ожидает от палестинских властей передачи отчета о вскрытии. Тело Эйги планируется доставить в Израиль, а затем через Иорданию в Турцию.

Эйги была убита во время пятничного протеста против незаконных израильских поселений в городе Бейта района Наблус. Губернатор Наблуса Гассан Даглас подтвердил, что она погибла от пули израильского снайпера в голову.

Международное сообщество, включая Турцию, США и ООН, осудило убийство. Израильские военные пока не прокомментировали инцидент.

Смерть Эйги вызвала массовые протесты. В Сиэтле сотни демонстрантов собрались в парке Уэстлейк, скандируя лозунги против Израиля и держа плакаты с надписями: «Айшенур Эйги погибла за Палестину, покойся с миром», «Справедливость для Айшенур», «Сегодня мы все Айшенур».

Айшенур Эзги Эйги родилась в 1998 году в Анталье и переехала в США в раннем детстве. В июне она окончила Университет Вашингтона, где изучала психологию и культуры Ближнего Востока. Она активно участвовала в движениях солидарности, поддерживающих права палестинцев.

Этот случай напоминает убийство американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле в 2022 году, также застреленной израильскими силами во время освещения военного рейда на Западном берегу.

Инцидент также вызывает параллели с гибелью американской активистки Рэйчел Корри в 2003 году. Корри погибла под гусеницами израильского бульдозера при попытке предотвратить снос жилого дома в секторе Газа. Спустя 21 год после этого события, Корри остается одним из символов борьбы за права палестинцев.