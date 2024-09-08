На мосту Короля Хусейна (также известном как мост Алленби), соединяющем Палестину и Иорданию, произошел вооруженный инцидент. Иорданский водитель грузовика открыл огонь по израильским силам безопасности, в результате чего погибли трое израильских пограничников.

Согласно заявлению израильских военных, нападавший прибыл на грузовике со стороны Иордании, вышел из машины и начал стрелять. Израильские силы безопасности ответным огнем убили стрелка.

В результате инцидента израильские власти закрыли пограничный переход. Гендиректор Палестинского управления по границам и переходам Натми Муханна сообщил о полной остановке движения по мосту. Сроки возобновления работы перехода пока не определены.

Израильские силы усилили контроль на военном блокпосту у восточного въезда в Иерихон, вблизи иордано-палестинской границы.

Мост Короля Хусейна расположен примерно на полпути между Амманом и Иерусалимом, к северу от Мертвого моря, и является важным пограничным пунктом между Западным берегом и Иорданией.

Атака произошла на фоне растущей напряженности на оккупированном Западном берегу и израильского вторжения в Газу, в результате которого с 7 октября прошлого года погибло более 40 900 палестинцев, в основном женщин и детей.

По данным Министерства здравоохранения, с того времени не менее 692 человек были убиты на Западном берегу и более 5 700 ранены в результате израильского огня на оккупированной территории.

Эскалация следует за важным решением Международного суда от 19 июля, который объявил многолетнюю оккупацию Израилем палестинских территорий незаконной и призвал к эвакуации всех поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.