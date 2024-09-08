ПОЛИТИКА
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Соперник Мадуро бежал в Испанию
Эдмундо Гонсалес, бывший кандидат на выборах президента Венесуэлы, покинул страну на самолете ВВС Испании после выдачи ордера на его арест
Соперник Мадуро бежал в Испанию
Эдмундо Гонсалес / Фото: Reuters / Others
8 сентября 2024 г.

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну на самолете ВВС Испании. Об этом сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес в социальной сети X.

«Эдмундо Гонсалес по своей просьбе летит в Испанию на самолете ВВС Испании. Правительство Испании привержено соблюдению политических прав и физической неприкосновенности всех венесуэльцев», - написал министр.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Гонсалес запросил убежище в Испании после нескольких дней, проведенных в посольстве этой страны в Каракасе. Власти Венесуэлы согласились выпустить оппозиционера из страны «ради спокойствия и политического мира».

Отъезд Гонсалеса последовал за выдачей прокуратурой Венесуэлы ордера на его арест. Это произошло после президентских выборов 28 июля, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро, получивший более 50% голосов. Гонсалес занял второе место, однако венесуэльская оппозиция признала президентом именно оппозиционного политика.

После объявления результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес заявил о попытке государственного переворота.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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