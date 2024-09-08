Известный египетский археолог и бывший министр по делам древностей Захи Хавасс выступил с петицией о возвращении в Египет бюста царицы Нефертити из берлинского музея Neues Museum.

Знаменитый бюст Нефертити из раскрашенного известняка был обнаружен в Телль-эль-Амарне (примерно в 300 км к югу от Каира) в 1912 году немецкой археологической миссией. На следующий год находка была отправлена в Берлин.

Амарна недолгое время являлась столицей Египетского царства — в период правления супруга Нефертити, фараона-реформатора XVIII династии Эхнатона. Его правление продолжалось примерно до 1335 года до н.э.

В своей петиции, опубликованной в субботу, Хавасс потребовал вернуть бюст, заявив, что он был незаконно вывезен из Египта.

«Сегодня мы объявляем, что Египет <…> просит вернуть бюст Нефертити», — сказал Хавасс.

«Мне нужно, чтобы все присутствующие здесь зашли на мой сайт <…> и поставили свою подпись, одну подпись, чтобы показать, что вы хотели бы, чтобы этот бюст вернулся», — прокомментировал свою петицию археолог.

По словам Хавасса, он не призывает к репатриации артефактов, вывезенных из Египта на законных основаниях. Его кампания направлена на репатриацию «трех главных чудес», включая бюст Нефертити, Розеттский камень и Дендерский зодиак.

Представители берлинского музея Neues Museum пока не комментировали эти заявления.