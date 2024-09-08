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Первый российский дрон в Латвии
В Минобороны Латвии сообщили о крушении российского беспилотника, зашедшего в воздушное пространство страны с территории Беларуси
Первый российский дрон в Латвии
Фото: Reuters / Others
8 сентября 2024 г.

Российский беспилотник разбился в Резекненском районе Латвии после того, как вошел в воздушное пространство страны через Беларусь. Об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии. По предварительным оценкам, нарушение латвийского воздушного пространства было случайным.

Расследованием инцидента занимаются различные государственные структуры, в том числе полиция. Вооруженные силы Латвии уведомили страны-члены НАТО об инциденте.

Вхождение беспилотника на территорию Латвии было зафиксировано латвийскими вооруженными силами, которые отследили его перемещение и обнаружили место падения, как сообщают латвийские СМИ со ссылкой на военных.

Командующий Силами обороны Латвии Леонид Калниньш сообщил агентству LETA, что летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии рано утром в субботу и был вскоре обнаружен военными.

«Мы оценивали и отслеживали ситуацию, чтобы определить уровень опасности и понять, подвергаются ли риску какие-либо объекты или гражданские лица», — сказал Калниньш.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что инцидент «подтверждает необходимость и дальше укреплять восточную границу Латвии, а также совершенствовать ПВО и системы радиоэлектронной борьбы».

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что ведомство вызвало представителя российского посольства на встречу в понедельник.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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