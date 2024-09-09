Почетными гостями мероприятия, состоявшегося на стадионе «Астана арена», стали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Саха Айсен Николаев, экс-президент Монголии Намбарын Энхбаяр, президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, руководители таких международных структур, как ЮНЕСКО, СВМДА, Организация тюркских государств, ТЮРКСОЙ, а также специальный представитель ЕС по Центральной Азии и другие официальные лица.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров стран и важных гостей за их присутствие на этом значимом международном событии. Он подчеркнул, что кочевая цивилизация сыграла важную роль в мировой истории, способствуя развитию технологий и культурного обмена в Евразии.

«Пять тысяч лет назад кочевники одомашнили лошадь и сформировали всадническую культуру, распространившуюся по всему миру. Степные мастера изготавливали передовые образцы оружия и великолепные ювелирные украшения. Яркое тому свидетельство — найденные «золотые люди» сакского периода», — сказал он.

На открытии также выступил президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган, который отметил важность игр для укрепления дружбы и культурного обмена между странами, в частности между Турцией и Казахстаном. По его словам, Всемирные игры кочевников — это не только соревнования по традиционным видам спорта, но и символ решимости сохранить культурное наследие.

Билал Эрдоган также подчеркнул значимость традиционных видов спорта для укрепления дружбы и солидарности. Он выразил надежду, что Организация тюркских государств продолжит углублять связи и продвигать общие ценности на международной арене. Кроме того, он обратил внимание на гуманитарный кризис в Газе, призвав международное сообщество к объединению для прекращения катастрофы и установления мира.

V Всемирные игры кочевников, которые проводятся раз в два года, впервые проходят в Астане и продолжатся до 13 сентября. В программе — соревнования по 21 традиционному виду спорта. Ожидается прибытие более 100 тыс. туристов.