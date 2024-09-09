Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан приглашен на 162-е очередное заседание Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ), которое состоится 10 сентября 2024 года в Каире. Это мероприятие отражает растущее сотрудничество между Турцией и арабскими странами.

На открытии заседания Фидан выступит с речью, затрагивающей отношения Турции и ЛАГ, а также региональные вопросы, в первую очередь ситуацию в Газе. Участие Турции в этом форуме подчеркивает ее активную роль в регионе и стремление к укреплению стабильности и мира.

За последние годы отношения Турции с арабскими странами значительно укрепились. Это проявилось в смягчении позиции ЛАГ по отношению к Турции. На 33-м саммите ЛАГ в мае 2024 года был упразднен «Арабский комитет министров по вмешательству Турции во внутренние дела арабских государств», а в Декларации саммита не было упомянуто ни о каких претензиях против Турции.

Развитие отношений с ЛАГ является частью более широкой стратегии Турции по укреплению своих региональных позиций. Сотрудничество охватывает широкий спектр вопросов, от политических до экономических, открывая новые возможности для взаимовыгодного партнерства.