ТУРЦИЯ
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Турция сближается с Лигой арабских государств
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в 162-м заседании Совета министров иностранных дел ЛАГ в Каире
Турция сближается с Лигой арабских государств
Хакан Фидан / Others
9 сентября 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан приглашен на 162-е очередное заседание Совета министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ), которое состоится 10 сентября 2024 года в Каире. Это мероприятие отражает растущее сотрудничество между Турцией и арабскими странами.

На открытии заседания Фидан выступит с речью, затрагивающей отношения Турции и ЛАГ, а также региональные вопросы, в первую очередь ситуацию в Газе. Участие Турции в этом форуме подчеркивает ее активную роль в регионе и стремление к укреплению стабильности и мира.

За последние годы отношения Турции с арабскими странами значительно укрепились. Это проявилось в смягчении позиции ЛАГ по отношению к Турции. На 33-м саммите ЛАГ в мае 2024 года был упразднен «Арабский комитет министров по вмешательству Турции во внутренние дела арабских государств», а в Декларации саммита не было упомянуто ни о каких претензиях против Турции.

Развитие отношений с ЛАГ является частью более широкой стратегии Турции по укреплению своих региональных позиций. Сотрудничество охватывает широкий спектр вопросов, от политических до экономических, открывая новые возможности для взаимовыгодного партнерства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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