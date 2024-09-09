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Германия утверждает: за кибератаками на ЕС стоит ГРУ
Германская контрразведка совместно с ФБР и другими партнерами предупредила о кибератаках российских хакеров из ГРУ на страны НАТО и ЕС
Германия утверждает: за кибератаками на ЕС стоит ГРУ
Фото: Reuters / Reuters
9 сентября 2024 г.

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BfV) предупредило о группировке хакеров, действующих под эгидой воинской части 29155 Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ). В заявлении говорится, что эта группа, известная как UNC2589, якобы нацелена на кибератаки против стран НАТО и Европейского союза.

Предупреждение было опубликовано в соцсетти Х в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США (ФБР), Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), Агентством национальной безопасности США (АНБ) и другими международными партнерами.

Предупреждение появилось в период повышенного беспокойства в Европе по поводу деятельности предполагаемых российских хакеров и шпионов после начала боевых действий в Украине в 2022 году.

В предупреждении отмечено, что группировка UNC2589, также известная как Cadet Blizzard или Ember Bear, занимается кибершпионажем и диверсиями, часто нарушая работу сайтов и публикуя похищенные данные.

Ранее в этом году Германия обвинила Россию в серии кибератак на правящую Социал-демократическую партию (СДПГ), а также на компании из различных секторов, таких как логистика, оборона, информационные технологии и аэрокосмическая промышленность.

Тогда временный поверенный в делах РФ в Германии отверг обвинения в причастности России к предполагаемой кибератаке на СДПГ.

Воинская часть ГРУ, к которой принадлежит эта хакерская группировка, известна своей предполагаемой причастностью к отравлению в 2018 году бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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