8 сентября Минобороны РФ отчиталось, что российские военные полностью взяли под контроль Новогродовку — через нее и соседний Покровск идут важные линии снабжения украинских войск в Донецкой области.

Новогродовка расположена всего в 12 км от Покровска, важного железнодорожного и автомобильного узла для украинских войск в этом районе. До войны в городе проживало 14 000 человек.

Юрий Подоляка, влиятельный пророссийский военный блогер украинского происхождения, опубликовал карты, на которых российские войска атакуют за пределами Новогродовки как минимум в двух местах менее чем в 7 км от Покровска. Оперативно подтвердить истинное положение на линии соприкосновения невозможно.

Генеральный штаб Украины вечером 8 сентября подробно рассказал о боях в районе Покровска, включая Новогродовку. Ведомство уточнило: за сутки было отражено 29 попыток наступления российских войск, при этом продолжались семь стычек. «Наши войска принимают меры для сохранения указанных позиций», — подчеркнули в Генштабе.

Украинские СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли решение оставить Новогродовку на том основании, что позиции там не благоприятствовали защите оборонительных линий для защиты Покровска.

Популярный украинский военный блог DeepState сообщил, что российские войска захватили село Невельское на юго-востоке Донецкой области в попытках окружить Покровск и отрезать украинские силы от остальных частей.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подчеркнул, что украинская операция в Курской области не замедлила продвижения войск России на востоке Украины. При этом операция, по словам Путина, ослабила украинскую оборону вдоль линии фронта, чем и воспользовалась Москва для продвижения в районе Покровска.

Глава ВСУ Александр Сырский заявил 8 сентября, что операция в Курской области достигла оперативных целей. Он опроверг заявления Путина и уточнил, что российские войска не добились никакого прогресса в своем наступлении на Покровск в течение предыдущих шести дней.