Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о планах предоставить 500 000 израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу те же права, что имеют граждане Израиля. Смотрич, отвечающий за вопросы поселений, подчеркнул свое намерение противодействовать созданию палестинского государства.

«Я продолжу работать изо всех сил, чтобы позволить полумиллиону поселенцев, находящихся на передовой и под огнем, пользоваться теми же правами, что и каждый гражданин Израиля, и создавать факты на местах, которые предотвратят создание палестинского государства», — заявил Смотрич.

Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности в регионе. По данным палестинского Министерства здравоохранения, с начала израильского вторжения в сектор Газа 7 октября прошлого года на Западном берегу погибло не менее 692 палестинцев и более 5700 получили ранения.

Важно отметить, что 19 июля Международный суд ООН постановил, что многолетняя оккупация Израилем палестинских территорий незаконна, и призвал к эвакуации всех поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

В настоящее время на Западном берегу проживает около 500 000 израильских поселенцев, еще 230 000 — в Восточном Иерусалиме. В июле прошлого года израильский парламент принял резолюцию, отвергающую создание палестинского государства, назвав его «экзистенциальной угрозой» для Израиля.