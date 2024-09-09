Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своей статье для августовского выпуска журнала «Айын Тарихи» рассказал о роли искусственного интеллекта (ИИ) в современной медиа-индустрии и подчеркнул необходимость ответственного подхода. Алтун отметил, что развитие технологий 21 века, в том числе ИИ, полностью меняет медиа-пространство и подходы к коммуникации.

Фахреттин Алтун указал, что ИИ уже активно применяется в СМИ: он помогает автоматизировать выпуск новостей, персонализировать контент и настраивать рекламные кампании. Однако такие возможности несут не только пользу, но и риски, особенно связанные с распространением дезинформации.

По словам Алтуна, важно, чтобы ИИ в СМИ использовался в соответствии с этическими принципами. Алгоритмы могут генерировать контент без вмешательства человека и мгновенно распространять его, что увеличивает риск распространения недостоверной информации.

«Разработка и использование ИИ должны базироваться на этических принципах, чтобы минимизировать распространение ложных данных и защитить общественные интересы», — отметил Алтун.

Он подчеркнул, что ИИ может стать эффективным инструментом для обнаружения и предотвращения фейков, если будут разработаны надежные системы для проверки информации.

Фахреттин Алтун также отметил, что ИИ влияет на то, какие голоса и мнения будут услышаны в медиа-пространстве, а какие останутся в тени. Он подчеркнул, что этот вопрос важен с точки зрения общественного блага, поскольку СМИ играют ключевую роль в формировании общественного мнения.

«Мы используем возможности искусственного интеллекта, но не поступаемся своими основными ценностями. Турция обязана применять ИИ этично, чтобы правильно представлять страну в цифровом пространстве и предоставлять международному сообществу достоверную информацию», — отметил он.

Фахреттин Алтун заверил, что Турция продолжает придерживаться принципов ответственности и этики как на национальном, так и на международном уровне.