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Токаев предложил Алматы. Алиев согласился
Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили по телефону двустороннее сотрудничество и возможность мирных переговоров с Арменией в Алматы
Токаев предложил Алматы. Алиев согласился
Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев / Фото: пресс-служба президента Кахахстана / Others
9 сентября 2024 г.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил Алматы в качестве площадки для переговоров между Азербайджаном и Арменией. Алиев назвал это предложение приемлемым для Азербайджана.

«Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны и далее предоставлять алма-атинскую площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией о заключении мирного договора», — сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Лидеры обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Токаев отметил высокую динамику торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, подчеркнув важность предстоящих Дней культуры Азербайджана в Казахстане. Он также поблагодарил Алиева за участие азербайджанской делегации в V Всемирных играх кочевников в Астане.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, Алиев, заявил о намерении Баку укреплять сотрудничество с Астаной по всем направлениям. Он также поблагодарил за приглашение на Консультативную встречу глав государств Центральной Азии.

Стороны подчеркнули стратегический характер партнерства между двумя странами. Токаев поздравил Алиева с успешным проведением парламентских выборов в Азербайджане.

Напомним, что 10 мая в Алматы уже состоялись переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, где обсуждался проект мирного соглашения между двумя странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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