ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: «Кровь Айшенур не останется без ответа»
Турецкий лидер обещает правовые действия против Израиля за убийство активистки и призвал ОИС выработать решение, дабы остановить оккупационную политику Израиля
Президент Эрдоган: «Кровь Айшенур не останется без ответа»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
9 сентября 2024 г.

После закрытого заседания кабинета министров в Президентском комплексе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с рядом важных заявлений, охватывающих внутренние и внешнеполитические вопросы.

Эрдоган начал свое выступление с обсуждения вопросов, связанных с турецкой армией. Он подчеркнул необходимость защиты репутации вооруженных сил.

«Мы против любых попыток, которые могут бросить тень на дисциплину и репутацию нашей армии. Мы проводим необходимое расследование в рамках механизмов демократического контроля с большой осторожностью и многосторонним подходом», — обратил внимание глава государства.

Президент также затронул тему новой конституции, подчеркнув ее важность для демократического развития страны. «С новым законодательным годом с Божьей помощью мы уделим больше внимания вопросу новой гражданской конституции, — сказал Эрдоган. — Долг 28-го созыва <...> — создать новую гражданскую конституцию. Мы сделаем все возможное, чтобы парламент мог выполнить эту обязанность».

Значительная часть выступления была посвящена ситуации в Палестине и действиям Израиля. Эрдоган выразил глубокую обеспокоенность расширением израильской политики оккупации, особенно в отношении мечети Аль-Акса.

«Правительство Израиля стремится расширить свою политику оккупации и вторжения, в том числе за счет нашей первой киблы, мечети Аль-Акса», — заявил президент. Он призвал Организацию исламского сотрудничества срочно собраться на уровне лидеров для решения этого вопроса.

В своем выступлении Эрдоган обратился к трагическому инциденту с убийством турецкой активистки Айшенур израильскими силами безопасности. Президент пообещал добиться справедливости.

«Мы предпримем все юридические шаги, чтобы кровь нашей дочери Айшенур не осталась без ответа, и, несомненно, продолжим нашу борьбу с государством Израиль на самом высоком уровне, обратившись также в Международный суд», — заявил турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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