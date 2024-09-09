Правительство Германии объявило о введении временного пограничного контроля на всех сухопутных границах страны с 16 сентября. Эта мера, рассчитанная на шесть месяцев, направлена на борьбу с нелегальной миграцией и защиту населения от экстремизма.

«Мы будем укреплять внутреннюю безопасность и продолжать принимать жесткие меры против нелегальной миграции», — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Решение принято на фоне растущей обеспокоенности общественности и недавнего смертельного нападения, совершенного просителем убежища в Золингене. В результате атаки погибли три человека, восемь получили ранения, из них пятеро — тяжелые.

Правительство Германии проводит консультации с оппозиционной партией ХДС о мерах по сокращению миграции.

Сухопутные границы Германии, протяженностью более 3700 километров, включают границы с девятью странами: Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.

При этом министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что Вена не будет принимать мигрантов, которым откажут на границе с Германией. «Здесь нет места для маневра. Это закон. Я проинструктировал федеральную полицию, что это не допускается», — сообщил он.

Стоит отметить, что еще в прошлом году Германия ужесточила контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией из-за резкого роста числа заявлений о предоставлении убежища.

На недавних региональных выборах в Саксонии и Тюрингии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) добилась беспрецедентного успеха. Основными пунктами предвыборной программы АдГ стали жесткая антимиграционная риторика и призывы к ужесточению миграционной политики.

Партия активно продвигала идею о прямой связи между увеличением числа мигрантов и ростом преступности, настаивая на необходимости ужесточения правил въезда и пребывания иностранцев в стране. Эта позиция нашла отклик у значительной части избирателей в указанных федеральных землях.