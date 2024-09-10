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Венгрия возобновит поставки нефти вопреки санкциям ЕС
Венгерская компания MOL Group договорилась о транзите нефти по «Дружбе» через Украину и Беларусь в Венгрию и Словакию, несмотря на ограничения ЕС
Венгрия возобновит поставки нефти вопреки санкциям ЕС
Фото: Reuters / Reuters
10 сентября 2024 г.

Венгерская нефтегазовая компания MOL Group заключила соглашения с поставщиками сырой нефти и операторами трубопроводов для возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через территорию Украины и Беларуси. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте Будапештской фондовой биржи.

Компания MOL в своем заявлении указала сроки возобновления поставок, подчеркнув важность этой меры для Венгрии и Словакии. В Европейской комиссии призвали эти страны искать альтернативные источники нефти, например, через Хорватию.

Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил сомнения в надежности Хорватии как транзитной страны и заявил, что нефть, поставляемая по нефтепроводу «Дружба», жизненно важна для Венгрии.

В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода «Дружба», поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.

Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Беларуси в направлении Польши и Германии и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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