Венгерская нефтегазовая компания MOL Group заключила соглашения с поставщиками сырой нефти и операторами трубопроводов для возобновления поставок по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через территорию Украины и Беларуси. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте Будапештской фондовой биржи.

Компания MOL в своем заявлении указала сроки возобновления поставок, подчеркнув важность этой меры для Венгрии и Словакии. В Европейской комиссии призвали эти страны искать альтернативные источники нефти, например, через Хорватию.

Однако министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил сомнения в надежности Хорватии как транзитной страны и заявил, что нефть, поставляемая по нефтепроводу «Дружба», жизненно важна для Венгрии.

В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода «Дружба», поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.

Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Беларуси в направлении Польши и Германии и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.