Согласно отчету организации «Климатические права» (Climate Rights International), богатые страны Глобального севера используют жесткие карательные меры для подавления климатических протестов, в то же время критикуя аналогичные тактики в других странах.

Исследователи сообщили о все более жестком обращении с климатическими активистами в Австралии, Германии, Франции, Нидерландах, Швеции, Великобритании и США.

Подавление протестов авторы отчета называют нарушением правовой ответственности правительств по защите основных прав на свободу слова, собраний и ассоциаций.

В отчете также подчеркивается, что эти же правительства часто критикуют власти развивающихся стран за неуважение права на мирные протесты.

«Слишком часто правительства занимают такую решительную и принципиальную позицию в отношении права на мирный протест в других странах, но когда им не нравятся определенные виды протестов у себя дома, они принимают законы и задействуют полицию, чтобы их остановить», — заявил Брэд Адамс, директор организации «Климатические права».

По всей Европе, в США и Великобритании власти отреагировали на ненасильственные климатические протесты массовыми арестами и драконовскими законами, которые привели к длительным тюремным срокам. В некоторых случаях те, кто принимал участие в протестах, были названы хулиганами, саботажниками или экотеррористами.

Ведущие правозащитники и участники экологических кампаний выразили обеспокоенность по поводу репрессий и призвали правительства защитить право на ненасильственный протест.

«Эти защитники в основном пытаются спасти планету и тем самым спасти человечество, — отметила Мэри Лоулор, специальный докладчик ООН по правозащитникам.

«Это люди, которых мы должны защищать, но правительства и корпорации рассматривают их как угрозу, которую необходимо нейтрализовать. В конечном счете речь идет о власти и экономике», — подчеркнула дипломат.

Эскалация климатического кризиса привела к рекордным температурам по всему миру в 2024 году — июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Это вызвало нехватку продовольствия, массовые перемещения людей и экономические трудности, а также смертоносные пожары и наводнения.

Однако вместо срочных мер по быстрому сокращению использования ископаемого топлива и предотвращению экологического коллапса многие относительно богатые страны сосредоточились на арестах климатических активистов, отмечают авторы отчета.