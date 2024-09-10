Министерство иностранных дел Турции выступило с осуждением израильского удара по так называемой «гуманитарной зоне» в городе Хан-Юнус в секторе Газа. В результате атаки погибли 40 человек, еще 60 получили ранения, сообщает AFP со ссылкой на управление гражданской обороны Газы.

«Мы осуждаем массовое убийство десятков палестинцев Израилем, который атаковал палатки, где находились мирные жители в так называемой «гуманитарной зоне» в Хан-Юнусе. Правительство Нетаньяху, совершающее геноцид, добавило еще одно военное преступление к уже совершенным. Те, кто совершает эти преступления, обязательно ответят перед международным правосудием», — говорится в заявлении МИД.

По данным местных медиков, по палаточному городку в районе Аль-Маваси было выпущено не менее четырех ракет. Правозащитная организация Euro-Med Human Rights Monitor сообщает, что израильские боевые самолеты использовали три бомбы MK-84 американского производства.

Гражданская служба по чрезвычайным ситуациям Газы сообщила о возгорании по меньшей мере 20 палаток и образовании кратеров глубиной до девяти метров. После удара 15 человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

«Мы продолжим поддерживать палестинцев в их марше за справедливость и свободу», — подытожило внешнеполитическое ведомство Турции.