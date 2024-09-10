Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с жесткой критикой действий Израиля в Аль-Кудсе (Иерусалим) на 162-м заседании Совета министров иностранных дел Лиги арабских (СМИД ЛАГ) государств в Каире.

Фидан назвал попытки Израиля изменить статус Иерусалима и нарушить исторический статус-кво в Харам аш-Шариф (Храмовой горе) «безрассудными». «Нападение сотен радикальных израильтян на Харам аш-Шариф под защитой полиции является наглой провокацией», — подчеркнул Фидан.

Министр заявил о решимости исламского мира защищать святыни. «Исламский мир сделает все необходимое для сохранения исламской идентичности Харам аш-Шариф», — заявил глава турецкой дипломатии.

Касаясь ситуации в Газе, Фидан сообщил, что Турция присоединилась к иску Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН. Он подчеркнул необходимость привлечения виновных к ответственности. «Ответственные должны быть привлечены к ответу в международных судах», — заявил министр.

Фидан также выступил с предупреждением в адрес сторонников нынешнего израильского руководства. «Те, кто продолжает поддерживать Нетаньяху, становятся соучастниками продолжающегося геноцида. Они тоже будут привлечены к ответственности», — добавил глава МИД.

Стоит отметить, что это заседание Совета министров иностранных дел ЛАГ отличается от предыдущих. Впервые с 2011 года Турция принимает участие в заседании совета. 162-е заседание проходит 10 сентября в Каире.