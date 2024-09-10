ТУРЦИЯ
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Министр Фидан: Израиль преследует сторонников мира
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие встрече глав МИД Лиги арабских государств
Министр Фидан: Израиль преследует сторонников мира
Фото: пресс-служба МИД Турции / Others
10 сентября 2024 г.

Убийство израильскими солдатами турецко-американской активистки Айшенур Эзги Эйги показало, что Израиль преследует даже тех, «кто выступает за мир», заявил министр иностранных дел Турции.

Хакан Фидан, выступая перед прессой в Каире, где он принимал участие в заседании Совета глав МИД Лиги арабских государств, пообещал, что Турция будет внимательно следить за юридическими последствиями этого убийства.

Он выразил соболезнования семье Эйги и подчеркнул, что этот инцидент наглядно демонстрирует подход Израиля к сторонникам мира.

Комментарии министра иностранных дел прозвучали на фоне обсуждения ситуации в Газе и других региональных вопросов на встрече ЛАГ. Турция впервые принимает участие в этом формате после 13-летнего отсутствия.

Министр Фидан назвал возвращение Турции свидетельством улучшения отношений с арабскими странами.

«Это первая подобная встреча после 13-летнего перерыва. Наши отношения с большинством арабских стран очень хорошие», - сказал он.

Министр подчеркнул приверженность Турции укреплению стабильности и мира в регионе, ссылаясь на внешнеполитическое видение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленное на прогресс в отношениях с арабским миром.

Фидан также призвал международное сообщество к консолидированным действиям, чтобы остановить действия Израиля в Газе и на других оккупированных территориях.

«Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы остановить Израиль. И мусульманские страны, конечно, несут еще большую ответственность», - сказал он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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