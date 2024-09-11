Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области в результате «незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, обошлось без пострадавших, а сами вагоны были пусты.

«Пострадавших нет. Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд. Информация о последствиях уточняется», — написал российский чиновник в соцсетях.

По данным новостного телеграм-канала Baza, инцидент произошел после взрыва на железнодорожных путях недалеко от перегона Волоконовка — Новый Оскол вечером во вторник.

По словам источника Baza, поезд наехал на заложенное взрывное устройство.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте. Согласно документу ведомства, локомотив и 11 вагонов потерпели крушение на 697-м километре перегона Новый Оскол — Волоконовка.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление», — говорится в заявлении СК.