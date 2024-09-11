ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В России поезд наехал на взрывное устройство
В Белгородской области грузовой поезд потерпел крушение в результате предполагаемого подрыва железнодорожных путей
В России поезд наехал на взрывное устройство
Фото: соцсети / Others
11 сентября 2024 г.

Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области в результате «незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, обошлось без пострадавших, а сами вагоны были пусты.

«Пострадавших нет. Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд. Информация о последствиях уточняется», — написал российский чиновник в соцсетях.

По данным новостного телеграм-канала Baza, инцидент произошел после взрыва на железнодорожных путях недалеко от перегона Волоконовка — Новый Оскол вечером во вторник.

По словам источника Baza, поезд наехал на заложенное взрывное устройство.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте. Согласно документу ведомства, локомотив и 11 вагонов потерпели крушение на 697-м километре перегона Новый Оскол — Волоконовка.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление», — говорится в заявлении СК.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us