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Мурманск прекратил полеты: область атакуют дроны
Власти Мурманской области на севере России сообщили о «налетах» украинских беспилотников. Аэропорты Мурманска и Апатитов приостановили работу
Мурманск прекратил полеты: область атакуют дроны
Фото: Wiki Commons / Others
11 сентября 2024 г.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил об атаках БПЛА в регионе.

«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить», — сообщил чиновник в видеообращении на своем телеграм-канале.

Ранее утром два аэропорта — в Апатитах и в самом Мурманске — объявили о приостановке полетов.

В Росавиации сообщили, что были приняты меры «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Новостной телеграм-канал Baza написал, что три БПЛА были замечены в окрестностях Североморска, где размещена российская военно-морская база.

По данным Baza, на всем Кольском полуострове введен ограниченный режим полетов.

Мурманская область находится на расстоянии более 1,5 тыс. км от границ РФ с Украиной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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