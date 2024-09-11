Израильиспользовал сверхтяжелые 900 кг бомбы для удара по лагерю беженцев Аль-Маваси 9 сентября, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование и слова экспертов.

Издание отмечает: после удара по лагерю образовались две воронки глубиной более 9 метров. Это позволяет предположить, что Израиль использовал сверхтяжелые бомбы.

Кроме того, найденные на месте фрагменты бомб указывают на использование 900 кг бомб, поставленных США.

Ранее администрация Джо Байдена предупреждала Израиль, что мощные боеприпасы могут привести к чрезмерным жертвам среди гражданского населения в густонаселенном секторе Газа. В мае Вашингтон приостановил экспорт 900 кг бомб в Израиль.

Тель-Авив утверждает, что нанес «точные удары» по позициям ХАМАС, однако пока отказывается говорить, какие именно бомбы были использованы. В палестинским движении опровергли израильские заявления, подчеркнув, что в Аль-Маваси не было никого из ХАМАС. Минздрав Газы заявил, что в результате удара погибли более 40 человек, еще 60 получили ранения.

Военный эксперт Тревор Болл, бывший техник по обезвреживанию боеприпасов армии США, идентифицировал найденный на месте фрагмент оружия как «хвостовую часть комплекта SPICE-2000». Это комплект точного наведения, который используется на 900 кг бомбах.

За 11 месяцев вторжения в Газу Израиль регулярно использует 900 кг бомбы, которые разлетаются на острые, как бритва, осколки, способные убить или тяжело ранить людей на расстоянии нескольких сотен метров.

Военный эксперт Крис Кобб-Смит подчеркнул, что «такие бомбы обладают технологической способностью быть высокоточными, но я считаю использование боеприпасов в густонаселенном районе, особенно в том, который обозначен как безопасная зона, непропорциональным».

Израильские военные ранее обозначили район Аль-Маваси как «‎безопасную зону»‎, куда призывали эвакуироваться палестинцев из Рафаха и Хан-Юнуса на юге Газы. Однако сами продолжали наносить удары, в том числе и по Аль-Маваси.