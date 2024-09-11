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Израиль по-прежнему хочет нормализовать отношения с Эр-Риядом
Несмотря на продолжающееся вторжение в Газу, Тель-Авив пытается уговорить арабские страны согласиться на нормализацию — впрочем, пока безуспешно
Израиль по-прежнему хочет нормализовать отношения с Эр-Риядом
фото: Reuters / Reuters
11 сентября 2024 г.

Министр экономики Израиля Нир Баркат заявил, что Тель-Авив по-прежнему заинтересован в нормализации дипломатических отношений с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Согласно источнику, Израиль хочет расширить Авраамические соглашения, которые были подписаны при администрации Трампа и установили связи Тель-Авива с ОАЭ и Бахрейном. Позднее к соглашениям присоединились Марокко и Судан.

«Я вижу, как саудиты и другие умеренные арабские государства, включая потенциально Индонезию и других, ждут возможности войти и расширить Авраамические соглашения — мы это приветствуем», — заявил Баркат.

«Это в наших интересах, это в их интересах, это в интересах Америки — сотрудничать с умеренными арабскими государствами. Они заинтересованы в сотрудничестве и интеграции с Западом. И мы — ворота для этого», — отметил министр.

Из 22 стран Лиги арабских государств отношения с Израилем имеют лишь шесть: Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Большинство арабских стран не только не имеют связей с Тель-Авивом, но и отрицают право Израиля на существование.

До войны США предпринимали усилия по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, отчасти чтобы помочь сформировать региональный оплот против влияния Ирана. Но эти усилия рухнули после начала израильского вторжения в Газу, которое привело к гибели 40 тыс. человек.

В феврале МИД Саудовской Аравии заявил, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства.

«Не будет никаких дипломатических отношений с Израилем, пока не будет признано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и пока не прекратится израильская агрессия в секторе Газа», — говорится в заявлении министерства.

МИД также подчеркнул, что нормализация отношений зависит от вывода всех израильских сил из сектора Газа.

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