9-11 сентября 2024 года в Баку состоялось третье заседание Комиссии по общему алфавиту тюркского мира, созданной Организацией тюркских государств (ОТГ). По итогам встречи был согласован проект Общего тюркского алфавита, состоящего из 34 букв.

Заседание прошло при сотрудничестве Тюркской академии и Института турецкого языка. В нем приняли участие представители стран-членов ОТГ.

Основной целью встречи было завершение работы над проектом единого алфавита для тюркских языков. Комиссия пересмотрела первоначальный проект 1991 года и внесла необходимые изменения.

«В результате этой самоотверженной работы было достигнуто соглашение по предложению об общем тюркском алфавите, состоящем из 34 букв. Каждая буква в предложенном алфавите представляет различные фонемы, присутствующие в тюркских языках», — говорится в официальном заявлении.

Тюркская академия подчеркнула историческую важность этого события. «Разработка общего тюркского алфавита способствует взаимопониманию и сотрудничеству между тюркскими народами, одновременно сохраняя их языковое наследие», — говорится в заявлении.

Организаторы выразили благодарность правительствам тюркских государств и членам комиссии за их вклад в процесс разработки алфавита. Теперь все соответствующие учреждения приглашаются к активной поддержке внедрения нового Общего тюркского алфавита.

Штаб-квартира Тюркской академии, координировавшей этот проект, находится в Астане, столице Казахстана.