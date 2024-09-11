Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал одностороннее решение Германии ввести пограничный контроль на всех своих границах «неприемлемым». Он добавив, что именно ошибочная миграционная политика, принятая страной, стала причиной нынешнего миграционного кризиса.

Новые меры приведут к «фактически масштабной приостановке Шенгена», сказал Туск польским послам на ежегодной встрече в Варшаве.

Он добавил, что «такие действия неприемлемы с польской точки зрения». Туск заявил также, что «именно внутриполитическая ситуация в Германии является причиной таких ужесточений, а не наша политика в отношении нелегальной миграции на наших границах», имея в виду меры по укреплению границы с Беларусью.

«Польша не нуждается в чьих-то лекциях по этому вопросу, — сказал Туск. — Мы были самой последовательной страной, когда дело доходило до предостережения от непродуманных решений, касающихся Украины, России и миграционной политики».

Туск пообещал, что Польша свяжется со всеми странами, пострадавшими от решения Германии, так как, по его мнению, миграция — это вопрос всего Европейского союза.

10 сентября Германия обнародовала планы по введению пограничных проверок на шестимесячный период в ответ на поножовщину со смертельным исходом в городе Золинген, совершенную просителем убежища.

В июне этого года Польша обратилась к Германии и Франции за помощью в охране границы с Беларусью, поскольку многие мигранты, пытающиеся пересечь границу, направляются именно в эти страны.

Германия тогда впервые ввела пограничный контроль на польской границе и вернула в Польшу тех мигрантов, которые были задержаны и признаны в ФРГ незаконно прибывшими через польско-германскую границу.

Это уже не первый виток напряженности в отношениях между Берлином и Варшавой за последнее время. Ранее в Польше публично был поднят вопрос о компенсации за Вторую мировую войну со стороны Германии. Отношения стран также омрачили подозрения Берлина в адрес Варшавы по вопросу предполагаемого сотрудничества с украинскими диверсантами, которым власти ФРГ вменяют подрыв газопровода «Северный поток» в 2022 году.