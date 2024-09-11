В июле 2024 года группа «Вагнер» понесла значительные потери в Мали в результате столкновения с туарегскими повстанцами и аффилированными с Аль-Каидой террористами. Среди погибших и пропавших без вести оказались опытные бойцы, прошедшие через огонь, воду и медные трубы в Украине, Ливии и Сирии.

Агентство Reuters идентифицировало 23 пропавших без вести бойцов и двух пленных. Многие из них имели богатый военный опыт, включая участие в осаде Бахмута в Украине. Покойный основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин называл бои в Бахмуте «мясорубкой».

Другие служили в Ливии, Сирии и других местах. Некоторые были бывшими российскими солдатами, по крайней мере один из которых вышел в отставку после полноценной армейской карьеры.

Ранее в Интернете распространились жуткие кадры с мертвыми бойцами. Некоторые родственники сообщили Reuters, что тела их мужей и сыновей были брошены в пустыне.

«Он много раз хотел полететь в Африку. Я отговаривала его, как могла. Я говорила ему: «судьба дала тебе шанс один на миллион. Ты можешь начать свою жизнь заново, ты выиграл такую сумасшедшую лотерею», — рассказала Маргарита Гончарова, мать одного из погибших, который участвовал в войне в Украине.

Однако один из пропавших без вести бойцов, Алексей Кузекмаев (47 лет), не имел военного опыта, сказала его жена Людмила Кузекмаева Reuters. «Ни моя истерика, ни слезы, ни уговоры - ничего не помогло. Он просто поставил меня перед фактом за месяц до того, как покинул дом. Он сказал: «Я купил билет и уеду», — рассказала супруга наемника.

Также, по информации Reuters, среди бойцов были и те, кто прошел через войну в Чечне. Один из них — опытный Александр Лазарев (48 лет), ветеран российской армии, который участвовал в чеченских войнах в 1990-х и 2000-х годах.

Российское правительство публично не комментировало битву при Тинзауатене.

После смерти Евгения Пригожина «Вагнер» был реорганизован в «Африканский корпус» под контролем Министерства обороны России. Впоследствии Активность российских наемников в Мали значительно возросла.

«Африканский корпус приносит (российскому правительству) платежи в твердой валюте от правительств принимающих стран за свои услуги, а также получает значительные источники дохода от золота, полученного в результате своей деятельности в Сахеле», — рассказал Эрик Уитакер, бывший посол США в Нигере.

Разгром в Мали ставит под сомнение способность России эффективно противостоять повстанцам и террористическим группировкам в регионе Сахель. Потеря таких опытных бойцов указывает на опасности, с которыми сталкиваются российские наемнические силы, которые пытаются сдержать сепаратистов и мощные ответвления ДАЕШ и Аль-Каиды в засушливом регионе Сахель в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

Эксперты предполагают, что дальнейшие потери могут привести к выводу российских сил из Африки, считает помощник госсекретаря США по делам Африки. По его словам, такое уже происходило, когда «Вагнер» вывел свои силы из северного Мозамбика через несколько месяцев после того, как около дюжины его людей были убиты во время конфликта с филиалом ДАЕШ. «Они очень быстро ушли оттуда», — сказал Надь.