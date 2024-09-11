Ведущий иранского государственного телеканала Ofogh Хоссейн Хоссейни сделал провокационное заявление в эфире, намекая на возможное присоединение Азербайджана к Ирану. «Пусть бакинский ведущий знает, что если Иран решит, мы вскоре будем передавать прогноз погоды для Северного Азербайджана по нашему телевидению!», — сказал Хоссейни.

По словам Хоссейни, какой-то телеведущий из Баку якобы заявил, что «весь Иран наш». «Раньше они говорили, что Азербайджан и Ардебиль тоже наши», — добавил иранский ведущий, используя это утверждение как обоснование своего провокационного заявления.

Этот инцидент стал очередным эпизодом в напряженных отношениях между двумя странами, которые резко ухудшились в январе 2023 года после нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. Тогда вооруженный мужчина открыл огонь в здании дипмиссии, что привело к гибели охранника и ранению двух сотрудников. Несмотря на заявления иранских властей о личных мотивах нападавшего, Баку расценил инцидент как теракт, что привело к эвакуации дипломатического персонала.

Ситуация обострилась в марте после покушения на депутата азербайджанского парламента Фазиля Мустафу, известного критикой властей Ирана. Азербайджанские власти обвинили в этом Иран и объявили персонами нон грата четверых иранских дипломатов. Кроме того, в Азербайджане произошли задержания лиц, подозреваемых в связях с Ираном.

Другим ключевым фактором напряженности является разногласие по поводу Зангезурского коридора – проекта прямой дороги из Азербайджана в Нахчыванский эксклав и далее в Турцию через территорию Армении. Этот проект вызывает особую озабоченность Тегерана, который считает, что он угрожает связям Ирана с Арменией и может привести к дальнейшей изоляции страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку проекту, что стало причиной гневной реакции Ирана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что «любая угроза территориальной целостности наших соседей или перекройка границ, будь то на севере, юге, востоке или западе, абсолютно неприемлема и является красной линией для Ирана».

Важно отметить, что азербайджанцы составляют крупнейшее этническое меньшинство в Иране, насчитывая около 15-20 млн человек, что также часто влияет на сложность отношений между двумя странами.

Официальной реакции Азербайджана на заявление иранского телеведущего пока не последовало.