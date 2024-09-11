Между Россией и Арменией вновь вспыхнули разногласия по поводу Трехсторонних договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 года. 11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала официальных заявлений от Армении о желании денонсировать эти соглашения.

«Мы не слышали о таком желании. Оно не было заявлено ни по дипломатическим каналам, ни в публичной сфере», — заявила Захарова.

Она подчеркнула недопустимость манипуляций с международными документами. «Все-таки речь идет о международном праве, о документах, которые подписаны сторонами, на которые стороны регулярно ссылаются», — подчеркнула дипломат.

Москва призвала возобновить работу трехсторонней группы с Арменией и Азербайджаном под сопредседательством вице-премьеров России Алексея Оверчука, Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна для решения вопросов разблокирования транспортных коммуникаций и социально-экономического развития региона.

Эти заявления последовали после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян процитировал девятый пункт трехстороннего заявления, опустив часть о контроле российских пограничников над транспортным сообщением.

Сегодня в парламенте Пашинян поставил под вопрос присутствие российских пограничников в стране.

«Сегодня решила [Армения], что они присутствуют, завтра может решить, что нет. <...> Где написано, что органы пограничной службы ФСБ должны присутствовать на месте? Такого не написано», — заявил Пашинян.

Еще в ноябре 2023 года Захарова заявила, что, согласно соглашению, органы погранслужбы ФСБ РФ должны контролировать транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Армении. Однако пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян утверждала, что Армения никогда не подписывала документ, ограничивающий ее суверенитет при открытии региональных коммуникаций.

Текущие споры между Россией и Арменией показывают, что за четыре года после подписания Карабахских соглашений страны так и не пришли к единому пониманию их содержания. Стороны по-разному трактуют ключевые пункты соглашения, особенно того, что касается разблокирования Зангезурского коридора и присутствия на месте российских пограничников.