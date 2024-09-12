Главный муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода получил ранения в результате нападения возле центральной мечети в столице Душанбе 11 сентября, сообщили в МВД республики.

По сообщению министерства, человек с «хулиганскими мотивами» нанес удар «‎колюще-режущим предметом» ‎священнослужителю после молитвенной службы в мечети. Муфтий получил легкое ранение и после медицинского обследования отправлен домой. В МВД добавили, что нападавший задержан. По этому факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Пострадавшему муфтию 61 год, он возглавил Совет улемов Таджикистана в 2010 году. У священнослужителя ученая степень по философии. Религиозное образование муфтий получил в Пакистане.

Совет улемов — высший мусульманский орган в республике. Только он имеет право издавать фетвы — решения на основе мусульманского права/ Большинство таджиков — приверженцы ханафитской школы суннитского ислама.

В июне Таджикистан официально запретил ношение хиджабов и другой «чуждой одежды», после того как парламент принял новый законопроект, регулирующий исламскую одежду и празднование Курбан-байрама. Еще в марте президент страны Эмомали Рахмон назвал хиджаб «чужой одеждой». Его кабинет пытается продвигать традиционную таджикскую национальную одежду в качестве альтернативы.

Согласно новому закону, лица, носящие хиджабы или другую запрещенную религиозную одежду, могут быть оштрафованы на сумму до 7920 сомони (примерно $700). Государственные служащие и религиозные лидеры столкнутся с еще более высокими штрафами в размере от 54 000 до 57 600 сомони (от $4800 до $5100), если будет установлено нарушение.

В июле власти страны пошли еще дальше и рекомендовали жителям не носить одежду черного цвета. Власти страны также неофициально не одобряют ношение густых бород у мужчин. Правозащитники раскритиковали решение властей Таджикистана на ношение хиджаба как нарушение свободы вероисповедания.