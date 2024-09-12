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На Вьетнам обрушился разрушительный тайфун
Столица страны Ханой оказалась затоплена после тайфуна «Яги», погибли 179 человек
На Вьетнам обрушился разрушительный тайфун
фото: Reuters / Reuters
12 сентября 2024 г.

Тысячи человек были эвакуированы из Ханоя, столицы Вьетнама, из-за угрозы наводнений, вызванных тайфуном «‎Яги»‎. Удар стихии уже унес жизни 179 человек на севере страны.

Воды Красной реки, протекающей через Ханой, поднялись до максимального уровня за последние 20 лет. Улицы города и промышленный центр оказались под водой. В результате удара стихии обрушился крупный автомобильный мост.

«Яги» стал самым мощным тайфуном в Азии в этом году, он принес с собой штормовой ветер и проливные дожди. По оценкам правительства, в результате тайфуна и последующих оползней и наводнений пропали без вести 145 человек. Еще несколько сотен находятся в больницах.

Государственная энергетическая компания Вьетнама EVN сообщила, что в некоторых затопленных районах столицы было отключено электричество из соображений безопасности.

Май Ван Хием, директор Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, заявил, что уровень воды в Красной реке достиг максимума за последние два десятилетия и что в ближайшие два дня ожидается еще больше осадков.

«Мой дом теперь часть реки», — заявил в беседе с Reuters Нгуен Ван Хунг, 56-летний житель района на берегу Красной реки.

«Первый этаж моего дома полностью под водой. Теперь у нас нет пресной воды и электричества», — рассказал Нгуен Дык Там, 40-летний житель города Тхай Нгуйен, расположенного примерно в 60 км от Ханоя.

«Яги» нанес серьезный ущерб многим фабрикам и затопил склады в прибрежных промышленных центрах, ориентированных на экспорт, к востоку от Ханоя. Практически все предприятия были вынуждены закрыться. Некоторые из них, по словам руководителей, смогут возобновить работу в полном объеме только через несколько недель.

Эти сбои угрожают глобальным цепочкам поставок, поскольку во Вьетнаме расположены крупные предприятия транснациональных корпораций, которые поставляют продукцию в основном в США, Европу и другие развитые страны.

В других районах, к северу от столицы, оползни, вызванные сильными наводнениями, унесли жизни десятков людей.

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