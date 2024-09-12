Тысячи человек были эвакуированы из Ханоя, столицы Вьетнама, из-за угрозы наводнений, вызванных тайфуном «Яги». Удар стихии уже унес жизни 179 человек на севере страны.
Воды Красной реки, протекающей через Ханой, поднялись до максимального уровня за последние 20 лет. Улицы города и промышленный центр оказались под водой. В результате удара стихии обрушился крупный автомобильный мост.
«Яги» стал самым мощным тайфуном в Азии в этом году, он принес с собой штормовой ветер и проливные дожди. По оценкам правительства, в результате тайфуна и последующих оползней и наводнений пропали без вести 145 человек. Еще несколько сотен находятся в больницах.
Государственная энергетическая компания Вьетнама EVN сообщила, что в некоторых затопленных районах столицы было отключено электричество из соображений безопасности.
Май Ван Хием, директор Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, заявил, что уровень воды в Красной реке достиг максимума за последние два десятилетия и что в ближайшие два дня ожидается еще больше осадков.
«Мой дом теперь часть реки», — заявил в беседе с Reuters Нгуен Ван Хунг, 56-летний житель района на берегу Красной реки.
«Первый этаж моего дома полностью под водой. Теперь у нас нет пресной воды и электричества», — рассказал Нгуен Дык Там, 40-летний житель города Тхай Нгуйен, расположенного примерно в 60 км от Ханоя.
«Яги» нанес серьезный ущерб многим фабрикам и затопил склады в прибрежных промышленных центрах, ориентированных на экспорт, к востоку от Ханоя. Практически все предприятия были вынуждены закрыться. Некоторые из них, по словам руководителей, смогут возобновить работу в полном объеме только через несколько недель.
Эти сбои угрожают глобальным цепочкам поставок, поскольку во Вьетнаме расположены крупные предприятия транснациональных корпораций, которые поставляют продукцию в основном в США, Европу и другие развитые страны.
В других районах, к северу от столицы, оползни, вызванные сильными наводнениями, унесли жизни десятков людей.