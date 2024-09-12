Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер совершил официальный визит в Казахстан, в ходе которого провел ряд важных встреч и мероприятий, направленных на укрепление двусторонних отношений.

Ключевым событием визита стала встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в президентском дворце «Акорда». Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности и развития стратегического партнерства между странами.

Президент Токаев отметил позитивную динамику в двусторонних и многосторонних отношениях, подчеркнув важность дальнейшего укрепления сотрудничества. Министр Гюлер, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием и подтвердил намерение Турции углублять отношения с Казахстаном.

В рамках визита Гюлер также встретился со своим казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым. Министры провели переговоры в формате «один на один» и в расширенном составе с участием делегаций. Кроме того, турецкий министр посетил Монумент защитникам Отечества и Центральную мечеть Астаны.

Важным пунктом программы стала встреча с председателем Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Айбеком Барысовым, что свидетельствует о заинтересованности сторон в развитии сотрудничества в оборонной сфере.

Визит Яшара Гюлера вызвал положительный отклик у казахстанской стороны. Председатель Ассоциации предприятий ОПК не сдерживал положительных впечатлений от встречи.

«Сегодня я встретился с министром обороны братской Турецкой Республики Яшаром Гюлером. Схожесть наших языков подтверждает наше общее происхождение. Несмотря на многолетнюю политику, направленную на то, чтобы оторвать нас от нашей истории; кровные узы, язык и религия продолжают объединять нас. Я считаю хорошим знаком то, что в последние годы тюркские государства начали сближаться друг с другом», — написал Барысов в Instagram.