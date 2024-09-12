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Турция и Узбекистан: сотрудничество во благо тюркскому миру
Министр Фидан провел переговоры в Ташкенте. Глава МИД Турции подчеркнул значимость развития отношений между двумя странами для блага всего тюркского мира
Турция и Узбекистан: сотрудничество во благо тюркскому миру
Хакан Фидан и Бахтиёр Саидов / Фото: АА / Others
12 сентября 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершил официальный визит в Узбекистан, в ходе которого провел встречу со своим узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым в Ташкенте. Основной темой переговоров стало укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами.

Фидан указал на значимость развития отношений между странами не только для Турции и Узбекистана, но и для всего тюркского мира.

«Наши лидеры проявляют большую волю к институционализации сотрудничества и его дальнейшему развитию», — заявил турецкий министр, призвав к расширению взаимодействия для решения современных проблем.

Визит последовал за третьим заседанием Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Узбекистан, состоявшимся в Анкаре в июне. Глава турецкой дипломатии охарактеризовал это заседание как «исторический поворотный момент» в двусторонних отношениях.

В состав турецкой делегации также вошли министр внутренних дел Али Ерликая и глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын.

Ожидается, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы безопасности и перспективы расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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