Город Покровск в Донецкой области Украины, на который активно наступает российская армия, остался без централизованного водоснабжения. В ходе боевых действий была остановлена работа модульной фильтровальной станции, которая обеспечивала город водой, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, восстановить ее работу пока невозможно.

Филашкин отметил, что в Покровске пробурены скважины общего пользования и организован подвоз питьевой воды, однако «ситуация сложная и в ближайшее время лучше не станет».

Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела была разрушена газораспределительная станция в Покровском районе, оставив тысячи жителей без газа. Также в утренние часы был разрушен мост, соединяющий Покровск с соседним городом Мирноград, что усложнило передвижение и эвакуацию жителей.

Фронт находится примерно в 10 км от Покровска, важного транспортного узла на западе Донецкой области. В городе с довоенным населением около 60 тыс. человек ранее была объявлена эвакуация.

Основные удары российских войск наносятся к югу от Покровска, в направлении Курахова. Российские и украинские источники сообщают о боях в городе Украинск, где проект DeepState фиксирует продвижение российских войск за последние сутки.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.