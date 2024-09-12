Министерство юстиции Турции объявило о начале расследования убийства турецко-американской активистки Айшенур Эзги Эйги израильскими солдатами. Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил, что Главная прокуратура Анкары начала расследование в соответствии с внутренним законодательством.

По словам Тунча, Турция не могла оставаться безмолвной в отношении убийства своей гражданки в «незаконной террористической атаке израильских сил».

Расследование классифицируется как преступление против турецких граждан за рубежом. Причастным лицам будут предъявлены обвинения в «преднамеренном убийстве», квалифицируемом как «преступления против человечности».

Турция планирует добиваться международных ордеров на арест через систему красных уведомлений Интерпола. Более того, Анкара намерена привлечь внимание международного сообщества к этому делу.

«Мы будем работать над тем, чтобы специальный докладчик ООН по внесудебным, суммарным или произвольным казням предпринял немедленные действия, учредил независимую комиссию по расследованию и подготовил доклад», — заявил министр.

Турция планирует использовать результаты расследования в текущих правовых действиях против Израиля, включая дело о геноциде в Международном суде и расследования в Международном уголовном суде.

«Мы продолжим защищать права Айшенур», — подытожил Тунч, обещая также отстаивать права палестинцев и прилагать усилия для прекращения насилия в регионе.