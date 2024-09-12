Гуманитарная миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) попала под российский обстрел в Донецкой области. Три человека погибли, двое ранены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль попали под артиллерийский обстрел в селе Веролюбовка в Краматорском районе. Об этом рассказал глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин. Содержимое грузовика было полностью уничтожено, добавил он.

«Мои соболезнования родным и близким <…>. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным – и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мир», – сказал Зеленский.

В прокуратуре Донецкой области уточнили, что сотрудники МККК прибыли в поселок, чтобы снабдить местных жителей топливными брикетами для обогрева жилищ. В момент попадания снаряда они занимались разгрузкой.