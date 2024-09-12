Австралия намерена лишить медалей военных командиров, чьи подразделения были замешаны в военных преступлениях в Афганистане. Об этом заявил министр обороны Ричард Марлз.

Официальное расследование, затронувшее период с 2005 по 2016 год, было посвящено предполагаемому преступному убийству 39 гражданских лиц и пленных в Афганистане элитными подразделениями австралийского спецназа.

Расследование, проведенное генерал-майором Полом Бреретоном, показало, что более 20 военнослужащих австралийского полка специальной авиационной службы и полка коммандос были причастны к незаконным убийствам 39 афганцев.

«Обвинения, ставшие предметом доклада Бреретона, являются, пожалуй, самыми серьезными обвинениями Австралии в военных преступлениях за всю нашу историю», - заявил Марлз в парламенте.

Министр обороны Марлз сообщил, что были приняты 139 из 143 рекомендаций расследования, включая пересмотр медалей, систему компенсаций и реформу культуры. По четырем оставшимся рекомендациям заключение еще не принято.

В докладе Бреретона также предлагалось передать 19 человек в федеральную полицию Австралии, но это оказалось сложным процессом.

«Любые преследования австралийских военных преступников будут осуществляться австралийскими судами», - добавил Марлз, назвав произошедшее «вопросом национального позора».

После терактов 11 сентября Австралия направила более 26 тыс. военнослужащих в Афганистан, чтобы вместе с американскими и союзными войсками сражаться с талибами, Аль-Каидой и другими вооруженными группами.