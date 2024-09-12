ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Зеленский: российская ракета поразила судно с зерном в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская ракета поразила корабль с пшеницей, направлявшийся в Египет
Зеленский: российская ракета поразила судно с зерном в Черном море
Фото: соцсети Владимира Зеленского / Others
12 сентября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская ракета поразила судно с зерном в Черном море.

«Российская ракета поразила груз с пшеницей, направлявшийся в Египет. Сегодня ночью Россия нанесла удар по обычному гражданскому судну в Черном море сразу после того, как оно покинуло территориальные воды Украины», - написал Зеленский в посте на Х.

Украинский президент добавил, что в результате атаки никто не пострадал и напомнил о роли Украины как «ключевого гаранта глобальной продовольственной безопасности».

Он отметил, что стабильность десятков стран мира зависит от нормальной и беспрепятственной работы украинского зернового коридора, назвав критически важными поставки продовольствия в страны Африки и Ближнего Востока.

«Мы будем продолжать прилагать все усилия для защиты наших портов, Черного моря и экспорта продовольствия на мировые рынки. Это истинный приоритет Украины - защита жизни. И это должно быть приоритетом всех стран», - сказал Зеленский.

«Мы ждем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет», - добавил он.

Российские власти пока не комментировали это заявление.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us