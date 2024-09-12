Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская ракета поразила судно с зерном в Черном море.

«Российская ракета поразила груз с пшеницей, направлявшийся в Египет. Сегодня ночью Россия нанесла удар по обычному гражданскому судну в Черном море сразу после того, как оно покинуло территориальные воды Украины», - написал Зеленский в посте на Х.

Украинский президент добавил, что в результате атаки никто не пострадал и напомнил о роли Украины как «ключевого гаранта глобальной продовольственной безопасности».

Он отметил, что стабильность десятков стран мира зависит от нормальной и беспрепятственной работы украинского зернового коридора, назвав критически важными поставки продовольствия в страны Африки и Ближнего Востока.

«Мы будем продолжать прилагать все усилия для защиты наших портов, Черного моря и экспорта продовольствия на мировые рынки. Это истинный приоритет Украины - защита жизни. И это должно быть приоритетом всех стран», - сказал Зеленский.

«Мы ждем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет», - добавил он.

Российские власти пока не комментировали это заявление.