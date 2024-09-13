ТУРЦИЯ
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Эмине Эрдоган: «Мы в долгу перед детьми Украины, Сирии, Газы»
Супруга президента Турции призвала к защите детей в зонах конфликтов и подчеркнула необходимость обеспечить им достойное будущее
Эмине Эрдоган: «Мы в долгу перед детьми Украины, Сирии, Газы»
Эмине Эрдоган / Фото: АА / Others
13 сентября 2024 г.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган выступила с видеообращением на 4-м Саммите супруг лидеров в Киеве, посвященном теме «безопасность детей». В своем выступлении она затронула проблемы детей в зонах конфликтов, включая Украину, Сирию и Газу.

«Мы в долгу перед детьми Украины, Сирии, Газы и других зон конфликтов. Наш долг — обеспечить им достойное будущее, а не обрекать на войну или смерть», — заявила Эмине Эрдоган.

Она подчеркнула тяжелое положение детей в зонах конфликтов. «Представьте зону конфликта, где каждые десять минут погибает ребенок, а девять из десяти выживших детей находятся на грани смерти от голода и жажды», — заявила Эрдоган.

Эмине Эрдоган также обратила внимание на работу Елены Зеленской по защите украинских детей и сообщила, что Турция продолжает принимать около 1500 украинских детей и их сопровождающих.

«Мы ощущаем ответственность за то, чтобы вернуть в мир наших детей все краски, исчезнувшие из-за мрачной тени войны», — подчеркнула она.

В заключение Эмине Эрдоган выразила солидарность с украинским народом и пожелала скорейшего окончания войны путем справедливого и долгосрочного мира.

Саммит супруг лидеров был инициирован Еленой Зеленской в 2021 году как международная диалоговая платформа для решения гуманитарных проблем и реализации совместных проектов для благополучия людей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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