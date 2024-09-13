Суд округа Фултон в Джорджии, под председательством судьи Скотта Макафи, исключил два из десяти пунктов обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года. Судья Макафи, назначенный на этот пост в 2024 году губернатором штата Джорджия Брайаном Кемпом, отклонил обвинения, связанные с подачей фальшивых документов избирателей Республиканской партии в Джорджии.

Остальные восемь пунктов обвинения, включая те, что были предъявлены лично Дональду Трампу, остаются в силе. Судья Макафи обосновал решение тем, что у прокуроров штата не было полномочий предъявлять обвинения по исключенным пунктам.

Адвокат Трампа Стив Садоу назвал решение суда победой. В Джорджии Трамп обвиняется в причастности к заговору с целью подлога, попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги и нарушении закона о преступных организациях.

Это одно из четырех уголовных дел, заведенных против Трампа, включая вмешательство в выборы, незаконное хранение документов, фальсификацию бизнес-отчетности, и участие в штурме Капитолия в январе 2021 года. В мае 2024 года присяжные признали Трампа виновным по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс.

Ранее Дональд Трамп заявил, что больше не будет участвовать в предвыборных дебатах.

Первые президентские дебаты состоялись в июне между Трампом и президентом Байденом. Вторые - между вице-президентом и преемником Байдена в президентской гонке Камалой Харрис - прошли 10 сентября.

Первые опросы Reuters, YouGov и CNN показали, что большинство американских избирателей считают, что Харрис превзошла Трампа. Большинство комментаторов и обозревателей сошлись во мнении, что Харрис одержала верх в этой схватке, при этом вице-президент в целом продолжала атаковать, а Трамп - обороняться.