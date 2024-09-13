Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «раздражал» главу Офиса президента Андрея Ермака, который «хочет иметь больше контроля над министерством». Как пишет издание Politico со ссылкой на анонимные источники, это якобы стало причиной увольнения Кулебы с поста главы МИД Украины.

«Уход Кулебы, в частности, рассматривается как еще один пример того, как окружение Зеленского выбрасывает аутсайдеров, которые готовы задавать вопросы и бросать вызов», — рассказал источник Politico.

Ранее сообщалось, что увольнение Кулебы якобы вызвало беспокойство среди западных лидеров. Бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила благодарность экс-главе МИД за его профессионализм и преданность.

Согласно недавнему опросу, более половины украинцев считают, что офис Зеленского оказывает чрезмерное влияние на государственные органы, суды и парламент. Критики президента обеспокоены тем, что Украина может вернуться к «постсоветской ментальности командно-административной системы».

Сторонники Зеленского аргументируют, что военное время требует твердой руки и не оставляет места для демократических церемоний.

5 августа парламент Украины уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел и назначил на этот пост бывшего первого заместителя главы МИД Андрея Сибигу.