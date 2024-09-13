ПОЛИТИКА
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В Германии беженец планировал напасть на военных
Баварская полиция задержала 27-летнего просителя убежища, который, по версии следствия, планировал напасть на группу немецких солдат
В Германии беженец планировал напасть на военных
Фото: AA / Others
13 сентября 2024 г.

Немецкая полиция арестовала мужчину, которого подозревает в планировании нападения на военных. Об этом власти Баварии сообщили в пятницу.

По словам следователей, 27-летний сириец планировал напасть на группу немецких солдат во время обеденного перерыва в юго-восточном городе Хоф.

По данным прокуратуры Мюнхена, подозреваемый хотел совершить резонансное нападение, «чтобы вызвать чувство незащищенности у населения» Германии.

Баварская прокуратура подтвердила, что мужчина подозревается в религиозном экстремизме, но не сообщила никаких подробностей о его возможных связях с террористическими группировками.

В прошлом месяце террористическая группировка ДАЕШ взяла на себя ответственность за нападение с ножом в Золингене, в результате которого погибли три человека и еще восемь получили ранения.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн сообщил журналистам, что подозреваемый был арестован после того, как «кто-то из его личного окружения» сообщил полиции о его планах совершить нападение.

«Обвиняемый - 27-летний сирийский проситель убежища. Говорят, что в последние годы он употреблял наркотики», - сказал Херрманн.

Чиновник добавил, что расследование выясняет, совершал ли подозреваемый уголовные преступления в прошлом и имеет ли он связи с экстремистскими и террористическими группами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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