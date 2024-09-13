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Министр Фидан на встрече Контактной группы по Газе в Мадриде
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие во встрече Контактной группы по Газе с дипломатами арабских и европейских стран
Министр Фидан на встрече Контактной группы по Газе в Мадриде
Фото: TRT Haber / Others
13 сентября 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился со своими коллегами из Контактной группы по Газе в Мадриде в пятницу, где вновь подчеркнул настоятельную необходимость прекращения огня в Газе и непрерывности распределения гуманитарной помощи.

Министры мусульманских и европейских стран вместе с главой внешнеполитического ведомства Европейского союза собрались, чтобы обсудить, как продвинуть решение израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.

«Вместе мы хотим определить конкретные действия, которые позволят нам добиться прогресса в достижении этой цели», - написал премьер-министр Испании Педро Санчес в социальной сети X.

«Международное сообщество должно сделать решительный шаг на пути к справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке», - добавил премьер.

Санчес приветствовал Фидана и других участников в своей официальной резиденции перед началом встречи в министерстве иностранных дел в центре Мадрида, которую проводил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Реализация решения о двух государствах - единственный способ обеспечить справедливый и прочный мир в регионе путем мирного и безопасного сосуществования государства Палестина и государства Израиль», - сказал Альбарес на пресс-конференции.

На встрече присутствовали премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа, министры иностранных дел Египта, Иордании, Катара, Саудовской Аравии - все члены арабо-исламской контактной группы по Газе, а также главы Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

Евросоюз представлял Жозеп Боррель, а также министры иностранных дел Ирландии, Норвегии и Словении, а также Испании.

Отвечая на вопрос об отсутствии Израиля на встрече, Альбарес сказал, что эта страна не была приглашена, поскольку не принадлежит «ни к группе европейцев, ни к арабо-исламской контактной группе», но подчеркнул, что будет рад, если Израиль примет участие в обсуждении решения о двух государствах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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