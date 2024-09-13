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Бастующие сотрудники «остановили» Boeing
Более 30 тыс. сотрудников американской авиастроительной компании вышли на забастовку против нового трудового договора
Бастующие сотрудники «остановили» Boeing
Фото: AP / Others
13 сентября 2024 г.

Более 30 тыс. сотрудников американской авиастроительной компании Boeing проводят в эту пятницу забастовку, что приведет к остановке большей части производства самолетов. Этому предшествовал коллективный отказ работников подписывать новый трудовой договор.

Рабочие в американском штатах Орегон и Вашингтон проголосовали подавляющими 94,6% против предварительного соглашения, представленного в воскресенье компанией Boeing и Международной ассоциацией машинистов и рабочих аэрокосмической отрасли. Об этом сообщает CNBC.

Так же массово сотрудники предприятий проголосовали и за начало забастовки (96% голосов), значительно превысив большинство в две трети голосов, необходимое для остановки работы.

«Мы бастуем в полночь», - заявил президент IAM District 751 Джон Холден на пресс-конференции, посвященной результатам голосования.

Холден назвал причиной забастовки «нечестную трудовую практику», заявив, что работники завода столкнулись с «дискриминационным поведением, принудительными допросами, незаконной слежкой и незаконными обещаниями льгот».

Он добавил, что Boeing должна вести переговоры в духе доброй воли.

В компании Boeing пока не давали комментариев СМИ.

Предложенное соглашение предусматривало повышение заработной платы на 25 % и улучшение медицинского обслуживания и пенсионных льгот, в то время как профсоюз настаивал на повышении примерно на 40 %. Рабочие раскритиковали новый контракт, заявив, что он не учитывает растущие расходы на жизнь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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