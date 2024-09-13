Шведское правительство предложило выдать каждому мигранту, желающему вернуться на родину, грант на переезд в размере до 30 тыс. евро. Эта инициатива призвана стимулировать добровольную обратную миграцию, особенно для тех, кто с трудом интегрируется в шведское общество.

Людвиг Асплен, представитель партии «Шведские демократы» по вопросам миграционной политики, заявил 12 сентября, что переселение должно быть завершено к 2026 году.

«Швеции нужна возвратная миграция, чтобы решить проблемы, вызванные массовой иммиграцией», - отметил он.

По словам шведского депутата Европарламента Чарли Веймерса, такой шаг необходим, «чтобы сделать Швецию снова безопасной», «прекращая десятилетия либеральной миграционной политики».

В настоящее время финансовая поддержка беженцев, желающих покинуть Швецию, ограничена суммой в 10 тыс. крон (около 800 евро) на взрослого человека.

Субсидия покрывает транспортные расходы лиц с беженским прошлым, имеющих шведский вид на жительство, но не гражданство, и членов их ближайших семей. Заявители должны доказать, что у них есть средства для финансирования поездки и что их принимают в стране назначения.

В обзоре стимулов для добровольной обратной миграции, проведенном в 2023 году по заказу шведского правительства и опубликованном в июне 2024 года, одним из ключевых выводов было то, что ежегодно этой схемой пользуется относительно небольшое количество людей, что поставило под сомнение ее эффективность. Согласно обзору, лишь небольшое количество людей воспользовались этой программой. В 2023 году было рассмотрено всего 70 случаев.

Увеличив размер субсидии до 350 тыс. крон (30 тыс. евро), шведское правительство стремится стимулировать добровольную возвратную миграцию.

«Одна из целей новой, более жесткой политики - остановить приток новых мигрантов и увеличить реэмиграцию, используя как кнут, так и пряник. Увеличение финансовой компенсации за отъезд - это первый шаг», - отметил шведский евродепутат.

«Если стимулы к увеличению добровольной реэмиграции окажутся безуспешными, «Шведские демократы» будут настаивать на других средствах, включая принудительную депортацию», - добавил он.

Авторы недавнего доклада, выразили обеспокоенность тем, что увеличение субсидии может свести на нет усилия по интеграции, вместо этого дав понять, что Швеции они больше не нужны.

«Субсидия на эмиграцию, которая оправдывается целью избавить государство от финансовой нагрузки, посылает целевой группе сигнал о том, что им не рады в Швеции - вплоть до того, что Швеция готова платить большие суммы, чтобы избавиться от некоторых из них. <…> Такой сигнал вряд ли может не оказать негативного влияния на готовность целевой группы - и на ее взгляд на свои возможности - стать интегрированной частью шведского общества», - говорится в докладе.

«Это может привести к таким последствиям, как снижение уровня участия на рынке труда и рост преступности среди групп иммигрантов, на которые нацелен грант», - предупреждают авторы.